В Одессе граждане по поддельным справкам об инвалидности получили 1 млн гривень - прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой Приморского района Одессы выявлены факты получения 13 гражданами пенсий по инвалидности на основании поддельных медицинских справок, в результате чего убытки Пенсионному фонду Украины составляют более 1 млн грн.

По указанным фактам в апреле зарегистрировано 13 уголовных производств по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Ведется следствие.