В Одессе граждане по поддельным справкам об инвалидности получили 1 млн гривень - прокуратура
11:21, 26 апреля 2014Политика
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В Одессе граждане по поддельным справкам об инвалидности незаконно получили выплаты на 1 млн гривень.
В Одесі громадяни за підробленими довідками про інвалідність незаконно одержали 1 млн. грн - прокуратура
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой Приморского района Одессы выявлены факты получения 13 гражданами пенсий по инвалидности на основании поддельных медицинских справок, в результате чего убытки Пенсионному фонду Украины составляют более 1 млн грн.
По указанным фактам в апреле зарегистрировано 13 уголовных производств по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Ведется следствие.
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