Шлюзы Северо-Крымкого канала перекрыты. Канал успел высохнуть

Украина обеспечивает до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

Между тем, как сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов, Северо-Крымский канал работает в эксплуатационном режиме.

Однако, в ведомстве отметили: "По состоянию на 26 апреля из Северо-Крымского канала на территории Крыма через преграждающие сооружение № 2 осуществляется несанкционированный забор воды, расходом 13,8 куб.м / с."

Вместе с этим, сообщают в Госводхозе, Управление Северо-Крымского канала не получило конкретных предложений по заключению договорных отношений водоснабжения потребностей Крыма.

"По состоянию на сегодня остаются нерешенными вопросы оформления договорных отношений для обеспечения водными ресурсами нужд Крыма на питьевое водоснабжение и орошение сельскохозяйственных культур, а также погашения задолженности водопользователей Крыма за 2013 год в объеме 1,7 млн гривен перед Управлением Северо-Крымского канала" , - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах, начинается с Каховского водохранилища и доходит до Керчи, длина канала 402,6 км, максимальная пропускная способность 300 куб. м/сек.

Россия в марте аннексировала украинский Крым.

27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум в Крыму признан незаконным. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, как может решиться вопрос обеспечения Крыма водой

17 апреля в ходе «прямой линии» с россиянами президент РФ Владимир Путин признал, что незаконный референдум в Крыму прошел при участии российской армии.

При этом Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. 12-13 апреля российские вооруженные боевики захватили админздание в ряде городов Донецкой области. Они похищают, подвергают пыткам и убивают людей, обстреливают украинские самолеты и вертолеты, нападают на военные объекты.