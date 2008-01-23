У Ющенко не согласны на реприватизацию по-Тимошенковски

Предложения Президента относительно внесения изменений в закон о приватизации не были включены в тот вариант документа, который был представлен сегодня на рассмотрение Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

При этом он подчеркнул, что лично получил документ за 15 минут до заседания правительства.

А.ШЛАПАК отметил, что у него возникло ряд замечаний по некоторым предложенным нормам. В частности, он не согласен с предложением правительства о введении нормы, которая дает возможность одностороннего разрыва договора о приватизации предприятия по согласованию Фонда госимущества и Кабинета Министров Украины.

«Исключается судебный порядок разрыва такого соглашения и, по моему мнению, такая вещь является недопустимой», - сказал А.ШЛАПАК.

Также он выразил несогласие с нормой, в соответствии с которой, в случае расторжения договора по инициативе ФГИУ, не возвращаются средства инвестору, который вложил эти деньги, покупая этот объект.

А.ШЛАПАК также не согласился с нормой, которая дает возможность бессрочного заключения приватизационных договоров.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета Министров не был одобрен проект закона о внесении изменений в некоторые законы о приватизации.

По словам заместителя главы Фонда государственного имущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, рассмотрение некоторых вопросов по просьбе Секретариата Президента перенесено на следующее заседание КМУ, поскольку документы требуют доработки.