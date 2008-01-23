Яценюк считает расходы на власть неадекватными

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК будет настаивать, чтобы во время внесения изменений в государственный бюджет на 2008 год были уменьшены средства, предусмотренные на содержание органов государственной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Спикер парламента отметил, что в прошлом году ВР приняла «технический бюджет, который будет заменен нормальным стратегическим бюджетом».

По его словам, в марте при принятии изменений в закон о государственном бюджете на 2008 «будут отредактированы все статьи необъективных и неадекватных расходов на органы государственной власти».