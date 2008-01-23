Луценко назвал Черновецкого своим личным делом

Министр внутренних дел Юрий Луценко еще не получал повестки из прокуратуры относительно дачи показаний в связи с инцидентом между ним и мэром Киева Леонидом Черновецким.

"Я только что вернулся из государственного визита в Польшу, поэтому еще не был в министерстве и никаких повесток не получал", - сказал он в комментарии журналистам по окончании заседания правительства в среду.

Вместе с тем он добавил, что в случае получения соответствующей повестки будет действовать в соответствии с законодательством.

Кроме этого он снова подчеркнул, что произошедший инцидент - это "проявление личных отношений двух персон, которое не имеет отношения к государственным делам".

"Я не пойду в отставку и буду продолжать свою деятельность министра внутренних дел, при этом имея недоброжелательные отношения с гражданином Черновецким. Но это мое личное дело", - подчеркнул он.

Украинская правда