Регионалы о Богатыревой: отряд не заметил потери бойца

Глубоко заблуждается тот, кто думает, что за Богатыревой стоят какие-то политические силы, тем более, какие-то симпатики. В том числе и в парламентской фракции Партии регионов.

Регионал Ярослав Сухой настаивает, что за назначением члена Партии регионов Раисы Богатыревой секретарем СНБО не скрывается попытка президента привлечь к себе электорат востока Украины.

«Да ничего подобного! Он просто как был, так и остается человеком непоследовательным, бессистемным. И я абсолютно не вижу тут каких-то заумных и гениальных политических решений. Дело в том, что за Богатыревой нет никого! – Приводит слова нардепа Островсо ссылкой на ИМК. - Богатырева создана нами, создана простыми людьми с юго-востока Украины, создана Януковичем, поднесена Януковичем. Поэтому, это глубокая ошибка, глубокое заблуждение, если кто-то думает, что за Богатыревой стоят какие-то политические силы, тем более какие-то симпатики. Например, в середине нашей фракции», - отметил политик.

Ярослав Сухой уточнил, что для Партии регионов Раиса Богатырева - это не большая потеря: «Называется – отряд не заметил потери бойца. Абсолютно».

Напомним, 24 декабря Президент Виктор Ющенко назначил Богатыреву секретарем СНБО.

Президиум политсовета Партии регионов рекомендовал ей отказаться от предложения занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, но она приняла это предложение.

В то же время народный депутат от Партии регионов Анна Герман заявила, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса Богатырева прекратит свое членство в Партии регионов. Она отметила, что Богатырева уже вышла из руководящих органов партии.