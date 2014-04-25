Евросоюз вновь призвал РФ отвести свои войска от границы с Украиной

Европейский Союз заявляет, что украинское правительство имеет право на проведение антитеррористической операции на востоке Украины, и призывает к сдержанности, чтобы не ухудшать дальше напряженную ситуацию.

Об этом в интервью УНИАН заявил Майкл Манн, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Он также выразил беспокойство началом российских военных маневров возле восточной границы Украины и призвал Москву отвести свои войска от украинской территории.

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"Мы признаем право за Украиной предпринять законные действия для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Но, конечно, мы призываем украинскую власть воздержаться от любого применения силы, которое может ухудшить ситуацию дальше. Но мы имеем полное доверие к украинскому правительству, что оно воплотит положения Женевских договоренностей как можно скорее. И мы надеемся, что и остальные подписанты договоренностей сделают то же", - сказал Манн.

"Важно, чтобы к деэскалации присоединились все и чтобы Женевские договоренности выполнялись, потому что это единственный выход из сложившейся ситуации", - прибавил он.

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По словам пресс-секретаря, ЕС очень обеспокоен началом военных маневров России вблизи границы с Украиной, где скопилось около 40 тысяч российских воинов.

"Мы следим за действиями России на границе с Украиной с огромным беспокойством. Эти действия противоречат договоренностям, достигнутым в Женеве. Мы еще раз призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной и отозвать мандат Совета Федерации относительно права на применение вооруженных сил на украинской территории", - сказал Манн.

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"Мы еще раз подчеркиваем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы призываем все стороны к максимальной сдержанности. Все стороны должны сосредоточиться на воплощении положений Женевского заявления для уменьшения напряжения и деэскалации нынешней ситуации", - прибавил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС.