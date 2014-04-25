На сайте Белого дома появилась петиция о признании России "спонсором терроризма"

Чтобы документ официально рассмотрели в Администрации президента США, он должен в течение месяца набрать 100 тысяч подписей сторонников этой идеи, сообщает TVi.

"В своей необъявленной войне против Украины Россия использует тайные операции, которые подпадают под определение "международного терроризма" в соответствии с параграфом 2331 раздела 18 Свода законов США", - говорится в тексте петиции.

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В документе указано, что российские вооруженные агенты, действуя под прикрытием, "пытаются оказывать влияние на политику украинского правительства путем запугивания или принуждения". Они также стремятся повлиять на деятельность правительства "путем убийств и похищений людей, силового удержания правительственных зданий, участков милиции и военных баз", написано в петиции.

Авторы документа отмечают, что "эта деятельность проводится в больших масштабах и на протяжении длительного периода времени", несмотря на осуждение со стороны США, стран G7, НАТО, Евросоюза и ООН.

"Согласно этому, Россию следует официально определить как "спонсора терроризма", - отмечается в документе.

Петицию зарегистрировано на сайте 23 апреля. Сбор подписей продлится до 23 мая.