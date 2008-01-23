Мороз говорит, что пытался вытащить Ющенко из дерьма

У лидера социалистов Александра Мороза накопилась куча претензий к Президенту Виктору Ющенко. Понятно, подавляющее большинство их касается проведения внеочередных выборов в ВР, на которых СПУ “пролетела” мимо парламента.

Среди прочего Мороз в интервью газете Крещатикзаявил, что Ющенко проигнорировал даже резолюцию ПАСЕ (речь идет о ряде указов Президента о проведении досрочных выборов – всего 4 указа – которые Мороз считает антиконституционными, и которые так и не смог рассмотреть Конституционный суд).

Лидер СПУ настаивает, что “когда намерения Президента стали очевидными, в дискуссиях с ним и другими я отстаивал именно этот порядок — проводить досрочные выборы на законных основаниях. То же тогда заявлял и Виктор Ющенко, но вместо выполнения своих обещаний проигнорировал даже резолюцию ПАСЕ, принятую 17 апреля 2007 года. Ассамблея специально рассмотрела украинский вопрос, учла гарантии Президента относительно выполнения судебных решений и записала это требование в своей резолюции. Избегая соблюдения собственного слова, Виктор Ющенко через несколько дней отменяет первый антиконституционный указ и выдает новый. Тоже антиконституционный. Впоследствии еще дважды”, - сказал Мороз.

Свою позицию относительно подписания Ющенко, Януковичем и Морозом соглашения, в котором закреплялся срок проведения досрочных выборов, лидер СПУ объяснил так: на тот момент это было единственным выходом из ситуации, которая должна была привести к кровопролитию.

“После того, как провокации со стороны Секретариата главы государства (и его лично) достигли кульминации, когда стала очевидной опасность гражданского конфликта, кровопролития, нужен был все-таки правовой выход из созданной ситуации. Он нашелся в виде соглашения.

Напомню, что переговоры относительно выборов и прочего велись под руководством Президента между бизнесовыми группами Партии регионов и “Нашей Украины”. Я в тех торгах участия не принимал, - заявил Мороз. - Тупик, к которому переговоры привели, мог быть развязан дикарским методом, с применением силы. Распоряжения (в частности Виктором Ющенко) были уже сделаны. К слову, это один из предметов юридического расследования, которое впоследствии обязательно должно быть. Свидетельств по этому поводу у меня было достаточно”.

Вместе с тем Мороз продолжает настаивать, что даже 7 пунктов “соглашения трех” не давали оснований для проведения выборов, которые можно было бы реализовать в рамках законодательного поля. “Основания, могу это сколько угодно подтверждать, которыми в правовом поле Украины и при демократическом обеспечении их реализации нельзя было воспользоваться. Но это давало возможность всем, и Президенту в первую очередь, продемонстрировать уважение к Конституции и выйти из созданного им же тупика. Виктору Ющенко была протянута рука, чтобы вытянуть его из того дерьма, в которое его запроторили разные “любі друзі”.