Генсек ООН призвал любой ценой предотвратить военные действия на востоке Украины

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Он призвал все стороны придерживаться обязательств в рамках договоренностей, достигнутых на встрече в Женеве 17 апреля. "Военные действия необходимо предотвратить любой ценой", - отмечается в заявлении, которое зачитал журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

По словам Хака, генеральный секретарь "серьезно озабочен, что ситуация может быстро выйти из-под контроля с непредсказуемыми последствиями". В связи с этим Пан Ги Мун призвал все стороны воздерживаться от насилия, притеснений или провокационных действий, а также предпринять шаги, нацеленные на разрядку ситуации.

Читайте такжеГенсек ООН ожидает реализации женевских договоренностей по Украине

Как заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу, в приграничных с Украиной районах начались учения батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов. Маневры, в которых также примет участие авиация, стали ответом на проведение киевскими властями масштабной силовой операции на юго-востоке Украины.

В среду в Польшу прибыли 150 военнослужащих боевой группы 173-й бригады воздушно-десантной пехоты США для участия в совместных учениях. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби, в общей сложности в регион в ближайшие дни будут переброшены порядка 600 военнослужащих, которые примут участие в маневрах в странах Балтии.