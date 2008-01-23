Симоненко пугает широкомасштабными акциями протеста

Коммунистическая партия Украины готовится к акциям протеста, направленным против присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы будем не только блокировать трибуну (Верховной Рады), сейчас мы готовимся к широкомасштабным акциям протеста и уже начинаем процесс переговоров с другими политическими партиями, которые поддерживают позицию КПУ относительно невступления Украины в НАТО и обязательного проведения общенационального референдума по этой проблеме», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он убежден, что подписание руководителями государства письма к Генеральному секретарю НАТО относительно присоединения Украины к ПДЧ является превышением полномочий и узурпацией власти.

П.СИМОНЕНКО отметил, что КПУ собрала 4 млн. подписей граждан для проведения референдума по этому вопросу, но Секретариат Президента уже в течение года блокирует эту инициативу.

Как подчеркнул лидер коммунистов, КПУ настаивает на том, чтобы перед началом усиления сотрудничества с Альянсом был проведен референдум.

По его словам, присоединение Украины к ПДЧ обострит отношения с ближайшими соседями, в частности с РФ и Беларусью. Он отметил, что активизация действий руководства Украины относительно присоединения к ПДЧ является прогнозируемой после проведения выборов в Грузии, "поскольку США пытаются замкнуть Балто-Черноморскую дугу противостояния".

П.СИМОНЕНКО также отметил, что присоединение Украины к НАТО не имеет ничего общего с дальнейшим вступлением в Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.