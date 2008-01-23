Катеринчук раскусил суть геополитических амбиций России

“Вопрос присоединения Украины к ПДЧ – это внутреннее дело Украины", - сказал в интервью официальному сайту блока "Наша Украина-Народная Сомооборона" народный депутат Николай Катеринчук, комментируя вчерашнее заявление МИД России относительно пересмотра российско-украинских отношений.

"Действующее законодательство отображает стремление Украины к евроинтеграционным процессам. И они не могут быть остановлены, несмотря на реакцию российской стороны”, - заметил Катеринчук.

По его мнению, “не нужно переоценивать вопроса ПДЧ, поскольку вступление в НАТО решается лишь на основании приглашения страны. Такой заявки от Альянса еще не было, кроме того, коалиционное соглашение предусматривает принятие решения относительно вступления в НАТО на общегосударственном референдуме украинским народом”.

“Сегодня нежелание России решать цивилизованным путем вопрос цены на газ прикрывается ее геополитическими амбициями”, - отметил Катеринчук.

“Рассмотрение вопроса сотрудничества с НАТО как стратегическая цель имеет в России более системный характер, чем рассмотрение вопроса присоединения Украины к ПДЧ”, - сказал народный депутат.

“Российская Федерация имеет право на собственные высказывания, но Украина должна выходить из собственных интересов безопасности”, - отметил Катеринчук.