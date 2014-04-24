Разблокировка кораблей ВМС Украины прекратилась из-за долгов перед судоремонтными предприятиями Крыма

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный военный источник в Севастополе.

Как отметил собеседник агентства, действительно, существует определенная задолженность с украинской стороны перед некоторыми предприятиями Крыма за произведенный ремонт кораблей и вооружения. В то же время, по его информации, Минобороны имеет на своих счетах соответствующие средства и финансовые назначения, однако у него нет возможности погасить долг в связи с перерегистрацией расчетных счетов крымских предприятий в связи с тем, что они стали российскими.

По словам собеседника агентства, непродолжение процесса разблокирования и выведения из Крыма кораблей и судов до окончательного решения вопросов задолженности - принципиальная позиция заместителя министра обороны России генерала армии Булгакова.Читайте такжеИз Крыма вывели уже 13 кораблей: сегодня в Одессу прибыл «Кировоград»

Между тем, отметил источник, в эти дни совместной комиссией военных ведомств Украины и России в Севастополе достаточно конструктивно решаются вопросы, связанные со сдачей в утилизацию ранее списанных украинских кораблей и судов. В частности, 24 апреля планируется передача в утилизацию ранее списанного ракетного катера ВМС Украины «Каховка». Кроме того, добавил собеседник агентства, в Керчи, Симферополе и Бахчисарае продолжается загрузка на железнодорожные платформы для вывоза в Украину авиационной, автомобильной и бронетанковой техники.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе из Крыма в Одессу и другие порты Украины были выведены 13 кораблей и судов украинских ВМС, в том числе три боевых – средний десантный корабль «Кировоград», противолодочный корвет «Винница» и ракетный катер «Прилуки». Кроме того, в порты Украины выведены корабль управления «Донбасс», транспорт «Горловка», морской буксир «Ковель», противопожарный катер «Евпатория», буксир «Новоозерное», плавучая база «Золотоноша», танкер «Фастов», судно размагничивания «Балта», танкер «Судак», килекторное судно «Шостка».

Ранее сообщалось, что в целом Украине российская сторона должна вернуть 70 кораблей и судов, захваченных в марте.