Сепаратисты заявляют, что отбили штурм горсовета в Мариуполе

Об этом сообщает 0629.com.ua

Сегодня между 3-4 утра группа неизвестных ворвалась в здание захваченной мэрии.

Около 20 человек начали избивать захватчиков горсовета. Те в свою очередь вызвали милицию. Приехали правоохранители, которые забрали часть людей в райотдел. Известно о 5 пострадавших со стороны захватчиков мэрии. Их с различными травмами увезли в городские больницы.

Одному из журналистов разбили камеру.

По данным опубликованным в соцсетях представителями "Донецкой народной республики", сегодня утром внутренние войска Украины освободили здание мэрии от захватчиков, которые удерживали горсовет с 13 апреля.

«Горсовет забрали. Принимали жёстко, есть раненые, - написали они - В здании забаррикадировались неизвестные люди. По периметру выставлено оцепление. В ГУВД видели людей в милицейской форме даже с пулемётом».

По данным опубликованным в соцсети, они потеряли здание горсовета по схеме Одессы и Днепропетровска. Якобы в их ряды были введены люди, которые объявили себя лидерами, а затем сдали позиции.

Периметр горсовета был оцеплен. Представители внутренних воск вооружены.

Журналистов на оцепленную территорию не пускали.

Ближе к 8 часа утра к баррикадам стали собираться роботники горсовета и митингующие. Позже, появилась информация о том, что внутри здания горсовета забаррикадировались люди, кто это и сколько их - неизвестно.

08:16 оцепление по периметру горсовета сняли. К мэрии пустили всех желающих. Из здания горсовета вышли бойцы внутренних войск под крики митингующих: "Позор, позор!"

На территории горсовета находится брат "народного мэра" Денис Кузьменко. Из здания мэрии вышел лидер "Батьківщини" в Мариуполе Александр Ярошенко.

Лидеры ДНР находятся у городского совета. Здесь заявляют, что попытку штурма они отбили. Митингующие аплодируют.