В МВД подтвердили, что обстрелянный в Краматорске вертолет принадлежит ведомству

22:22, 23 апреля 2014
Политика
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В МВД подтверждают, что обстрелянный в Краматорске вертолет Ми-8 принадлежит ведомству.

Ми-8 / wikipedia.org

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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"Да, действительно, - это наш вертолет. Он был обстрелян в Краматорске во время облета. В результате инцидента машина получила незначительные повреждения лопастей, после чего благополучно совершила посадку. Экипаж не пострадал", - сказал Яровой.

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