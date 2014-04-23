В МВД подтвердили, что обстрелянный в Краматорске вертолет принадлежит ведомству

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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"Да, действительно, - это наш вертолет. Он был обстрелян в Краматорске во время облета. В результате инцидента машина получила незначительные повреждения лопастей, после чего благополучно совершила посадку. Экипаж не пострадал", - сказал Яровой.