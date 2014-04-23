В МВД подтвердили, что обстрелянный в Краматорске вертолет принадлежит ведомству
22:22, 23 апреля 2014Политика
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В МВД подтверждают, что обстрелянный в Краматорске вертолет Ми-8 принадлежит ведомству.
В МВД подтвердили, что обстрелянный в Краматорске вертолет принадлежит ведомству / wikipedia.org
Об этом УНИАН сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
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"Да, действительно, - это наш вертолет. Он был обстрелян в Краматорске во время облета. В результате инцидента машина получила незначительные повреждения лопастей, после чего благополучно совершила посадку. Экипаж не пострадал", - сказал Яровой.
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