Российский психолог советует Жириновскому обратиться к психиатру

Такое мнение УНИАН высказал психолог, член-корреспондент Академии медикотехнических наук РФ, помощник депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева (единственный в Госдуме, кто проголосовал против аннексии Крыма) Владислав Рогимов.

"Неадекватный поступок Жириновского в очередной раз продемонстрировал гражданам России, что этот человек продолжает терять связь с реальностью. Я как психолог уверен, что ему нужно обратиться к соответствующему специалисту. А в будущем все кандидаты на важные государственные должности в РФ должны проходить обследование у психиатра и нарколога", - сказал Рогимов.

Он подчеркнул, что, кроме этого, поведение Жириновского с политической точки зрения выглядит крайне некорректно.

Читайте такжеКомиссия Госдумы по этике обязала Жириновского извиниться перед журналисткой"Владимир Вольфович уже не впервые нападает на журналистов. Не знаю, с чем это связано, но как депутата Госдумы и вице-спикера Госдумы, лидера фракции, которая в Госдуме первого созыва, такое поведение крайне негативно его характеризует. Для представителя органа высшей государственной власти - это неправильно и некорректно", - подчеркнул он.

По словам Рогимова, подобные поступки представителей государственной власти имеют прямое влияние на общество. Люди смотрят, как ведут себя депутаты, и в любой момент могут последовать их примеру вседозволенности, подчеркнул он.

"А потом мы говорим, почему у нас женщин бьют, почему у нас оскорбляют. Достаточно большое количество людей видит, как ведут себя представители власти, и копируют такое поведение", - отметил он.

Помощник российского депутата предположил, что Жириновский, возможно, в ситуации с беременной журналисткой хотел в очередной раз привлечь к себе внимание, но сделал это крайне неудачно.

"Вот этот шаг, я не думаю, что он был продуманным. Думаю, что он сожалеет о содеянном, я надеюсь на это", - отметил Рогімов.

Читайте такжеВ Польше Жириновскому посоветовали написать письмо к психиатру"Я сам с 8 лет служил в храме, закончил богословско-пасторские курсы. И в отношении религии его поступок - это просто кощунство. Он сказал - "идите и жестко ее изнасилуйте". Но каковы при этом были слова - "Христос Воскрес" и он же отвечал "Воистину Воскрес". В какой момент? В пятницу, в момент Великого поста. Он не имел права говорить это, еще не сошел Благодатный огонь в Иерусалиме. Это просто кощунство", - подчеркнул он.

Рогимов убежден, что выходку Жириновского должны осудить Русская православная церковь, а также депутаты Госдумы, поскольку такие действия компрометируют весь российский депутатский корпус.

Как сообщалось, 18 апреля в Госдуме корреспондент агентства «Россия сегодня» спросила у Жириновского, стоит ли России вводить санкции в ответ на введенный Украиной запрет на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Это, видимо, по каким-то причинам возмутило лидера ЛДПР, который начал сыпать оскорблениями в адрес корреспондента, перемежая их с богохульствами, а затем переключился и на других журналистов, которые попытались вступиться за коллегу.