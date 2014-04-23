Ляшко предлагает запретить въезд в Украину Путину и российским депутатам

Внефракционный народный депутат Олег Ляшко зарегистрировал в ВР проект закона о внедрении санкций относительно лиц, причастных к оккупации и аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Текст законопроекта (№4752) размещен на сайте парламента.

Документом предлагается отнести к перечню лиц, которые причастны к военной агрессии Российской Федерации против Украины и дальнейшей оккупации и аннексии части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя:

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1) депутатов Верховной Рады АР Крым, которые 6 марта проголосовали за постановление «О проведении общекрымского референдума» и депутатов Севастопольского городского совета, которые 6 марта проголосовали за постановление «Об участии в проведении общекрымского референдума»;

2) физических лиц, которые, будучи должностными лицами государственных органов Украины, предали присягу и способствовали проведению так называемого общекрымского референдума 16 марта;

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3) должностных и служебных лиц органов, которые созданы, избраны или назначены на оккупированной территории Украины, в порядке, не предусмотренном законодательством Украины;

4) президента Российской Федерации;

5) главу правительства Российской Федерации, федеральных министров и руководителей федеральных служб и федеральных агентств РФ, других должностных лиц правительства РФ;

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6) членов Совета Федерации и Государственной думы — верхней и нижней палат Федеральных собраний РФ, которые 1 марта проголосовали за дачу согласия президенту России на использование вооруженных сил РФ на территории Украины;

7) лица, выполняющие работы, связанные с вооруженными силами РФ и военно-промышленным комплексом Российской Федерации;

8) должностных лиц других государственных органов РФ, которые участвовали в организации и проведении военной агрессии России против Украины и дальнейшей оккупации и аннексии части территории Украины, – АР Крым и Севастополя;

9) физических и юридических лиц, осуществляющих на территории АР Крым и города Севастополя деятельность, которая Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» считается незаконной и запрещается;

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10) физических лиц – иностранцев, которые публично выступили в поддержку действий органов власти РФ относительно оккупации и аннексии территории Украины;

11) физических и юридических лиц, которые "подчинены или находятся в собственности или под контролем", действовали или собирались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, любого из лиц, которые указаны в подпунктах 1-10 этой части, или которые им материально способствовали, предоставляли спонсорство, финансовую, материальную или технологическую поддержку товарами или услугами деятельности, или сами получали это от этих лиц.

Отмечается, что список конкретных физических и юридических лиц, которые относятся к указанному в части первой этой статьи перечню категорий лиц, причастных к военной агрессии РФ против Украины и дальнейшей оккупации и аннексии части территории Украины, составляется Службой безопасности Украины по представлению государственных органов Украины и народных депутатов Украины и должен размещаться на официальном веб-сайте СБУ в Интернете.

Этим законопроектом в отношении физических и юридических лиц, причастных к оккупации и аннексии Крыма и Севастополя, предусмотрено: запрет на въезд на территорию Украины; блокирование на территории Украины, в том числе запрещение передачи, выкупа, экспорта, а также не может быть предметом любых операций все имущество или имущественные права; запрещение допуска к участию в государственных закупках и выполнению любых работ, которые связаны с вооруженными силами и субъектами военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, не допускается совершать "любые финансовые операции, имеющие целью уклониться от запретов, предусмотренных данным законом, или избежать их, которые их нарушают или пытаются нарушить; сговоры или договоренности, заключенные для нарушения любого из запретов, предусмотренных данным законом".