Нардеп Лукьянов называет события на востоке Украины отражением событий на Майдане

18:55, 23 апреля 2014
Политика
0 0

Вместе с тем он назвал ошибочной позицию тех протестующих, которые стоят с флагами России.

REUTERS

То, что сейчас происходит на востоке Украины, является зеркальным отображением событий на Майдане.

Об этом сказал народный депутат из фракции Партии регионов Владислав Лукьянов во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Читайте такжеСвой и чужой Донбасс

Лукьянов отметил, что протестующие с востока Украины в подавляющем большинстве протестуют искренне, как это делали их соотечественники в Киеве. Они так же вышли протестовать против коррупции.

Вместе с тем он назвал ошибочной позицию тех протестующих, которые стоят с флагами России: "Часть людей взяла российский флаг, поскольку в России, они видят, жизнь немного сытнее. Но они должны понимать, что решение их проблем в Украине".

Читайте такжеВ Харцызске появились листовки, в которых Партия регионов названа «врагом народа»

Также народный депутат убежден, что Украине стоит избегать как российского влияния, так и западного, чтобы примириться внутри страны.

При этом Лукьянов не ответил прямо на вопрос, признает ли он присутствие российских военных на востоке Украины: "Если там есть такие значительные силы, то предоставляйте видео, снимите их".

Читайте такжеРоссия требует вывести украинскую армию с юго-востока Украины

Народный депутат убежден, что люди с оружием среди протестующих могут быть наняты теневым бизнесом.

Вместе с тем он заявил, что в любом случае Украина должна дать отпор попыткам нарушить ее территориальную целостность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter