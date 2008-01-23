Польский премьер перед Москвой заедет в Киев

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК перед визитом в Москву посетит Украину.

Об этом Д.ТУСК сообщил на брифинге в Варшаве, передает ІСТV.

«Еще до поездки в Москву я побываю в Украине», - сказал глава польского правительства. При этом Д.ТУСК не уточнил конкретные сроки визита в Киев.

Москву Д.ТУСК посетит 8 февраля с рабочим визитом. «Одной из главных задач польской внешней политики в ближайшее время - улучшение отношений между Москвой и Варшавой», - отметил глава правительства Польши.