Польский премьер перед Москвой заедет в Киев
10:28, 23 января 2008Политика
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Об этом Туск сообщил на брифинге
Премьер-министр Польши Дональд ТУСК перед визитом в Москву посетит Украину.
Об этом Д.ТУСК сообщил на брифинге в Варшаве, передает ІСТV.
«Еще до поездки в Москву я побываю в Украине», - сказал глава польского правительства. При этом Д.ТУСК не уточнил конкретные сроки визита в Киев.
Москву Д.ТУСК посетит 8 февраля с рабочим визитом. «Одной из главных задач польской внешней политики в ближайшее время - улучшение отношений между Москвой и Варшавой», - отметил глава правительства Польши.
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