В ВР зарегистрировали 6 законопроектов об амнистии сепаратистов

Об этом сообщается на сайте парламента.

В частности, свой законопроект “О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время массовых акций гражданского противостояния, начавшихся 22 февраля 2014 года” (регистрационный номер 4667-3) внес Кабинет министров Украины.

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Этим законопроектом предусмотрено освободить от уголовной ответственности лица, которые были участниками массовых акций гражданского противостояния после 22 февраля. При этом отмечается, что это делается с “целью сохранения территориальной целостности Украины, обеспечения защиты конституционных прав и свобод граждан, стабилизации общественно-политической ситуации в стране”.

Согласно законопроекту, амнистия будет касаться подозреваемых или обвиняемых (подсудимых) в совершении в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу данного закона включительно действий, содержащих признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 110, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 231, 241, 255, 256, 257, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 259, 260, 261, 263, 264, 267, 270, 2701, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 365, 376, 377, 382, 386, 396, 436 Уголовного кодекса Украины, при условии, что эти действия связаны с участием в массовых акциях гражданского противостояния, которые начались 22 февраля 2014 года и не являются особо тяжкими преступлениями.

Обвиняемых по вышеуказанным статьям предусматривается освобождать от наказания в виде лишения свободы и других наказаний, не связанных с лишением свободы.

Кроме того, должны быть закрыты уголовные производства, начатые в связи с преступлениями, предусмотренными этими статьями УКУ.

Также, в соответствии с законопроектом, будут освобождаться от административной ответственности лица, которые были участниками массовых акций гражданского противостояния, начавшихся 22 февраля 2014 года.

В законопроекте определен порядок применения положений данного закона. Так, вопрос о применении данного закона суд решает в судебном заседании. Неявка в судебное заседание лиц, которым было надлежащим образом извещено о месте и времени рассмотрения вопроса, не препятствует проведению судебного заседания.

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Также законопроектом запрещается сбор, регистрация, накопление, хранение, использование, распространение и т. п. персональных данных лиц, которые были участниками массовых акций протеста, начавшихся 22 февраля, которые были получены в связи с участием этих лиц в акциях гражданского противостояния. Эти персональные данные подлежат уничтожению в установленном законодательством порядке.

В законопроекте отмечается, что должностные и служебные лица за невыполнение данного закона в течение одного месяца с даты вступления в силу данного закона подлежат обязательному привлечению к ответственности в порядке, определенном законами Украины.

В заключительных и переходных положениях законопроекта отмечается, что действие данного закона распространяется на лица, которые совершили преступления, определенные перечисленными статьями данного закона, при условии, что эти действия связаны с участием в массовых акциях гражданского противостояния, лица не осуществили новых преступлений и добровольно прекратили противоправные деяния, а именно: добровольно сдали государственным органам оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, захваченную военную технику и освободили все незаконно занятые или захваченные здания, в том числе здания и помещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, транспорта и связи, воинские части, улицы, площади и другие общественные места) не позднее трех дней со дня вступления в силу данного закона. При этом отмечается, что только после выполнения этих условий закон вводится в действие, и это произойдет на следующий день после публикации на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры Украины сообщения исполняющего обязанности генерального прокурора Украины о фактическом выполнении участниками массовых акций гражданского противостояния условий, определенных данным законопроектом, то есть сдача оружия, освобождение помещений, улиц. Если в трехдневный срок этого не будет сделано, то закон утратит силу.

Кроме законопроекта правительства, в парламенте на эту тему зарегистрировано еще 5 законопроектов. В частности, народные депутаты Украины из фракции Партии регионов Дмитрий Добкив и Евгений Мураев зарегистрировали законопроект "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний" (регистрационный номер 4667).

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Другой законопроект “О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения массовых акций протеста» (регистрационный номер 4667-1) внесен народным депутатом Украины Сергеем Тигипко (внефракционный).

Также в парламенте зарегистрирован проект закона “Об освобождении от ответственности и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения массовых акций протеста в Донецкой, Луганской и Харьковской областях” (регистрационный номер 4667-2), автором которого является народный депутат Украины Николай Рудьковский (внефракционный).

Под номером 4667-4 зарегистрирован законопроект “О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения массовых акций протестов”. Его авторами является Нестор Шуфрич и Сергей Кальцев (оба из фракции ПР).

Еще один законопроект “О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний” (регистрационный номер 4667-5) внес Петр Симоненко (фракция КПУ).