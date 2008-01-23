Ющенко с женой отбыл в Давос

Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной отбыл с трехдневным рабочим визитом в Давос (Швейцарская Конфедерация) для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Как сообщает пресс-служба Президента, участие в форуме уже подтвердили 14 глав государств, в частности, Афганистана, Азербайджана, Колумбии, Швейцарии, Пакистана, Израиля, Литвы, ЮАР, Нигерии, Филиппин. Также в мероприятии планируют принять участие премьер-министры Франции, Дании, Нидерландов, Малайзии, Турции, Египта, Венгрии, Ирака. Кроме того, запланировано присутствие на Форуме практически всех руководителей международных организаций, особенно экономического направления. Среди них – ЕБРР, Всемирный банк, Европейский центральный банк, МВФ.

Президент Украины примет участие в двух сессиях Давосского экономического форума на темы: «Политика в области трубопроводного транспорта» и «Права человека на всемирной повестке дня».

Планируется, что во время визита В.ЮЩЕНКО проведет ряд двусторонних встреч.

Среди вопросов, которые будут подняты во время встречи главы Украинского государства с Государственным секретарем США Кондолизой РАЙС, – дорожная карта двусторонних отношений наших стран, календарь двусторонних контактов на 2008 год, присоединение Украины к Плану действий по членству в НАТО.

С Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ В.ЮЩЕНКО планирует обсудить вопрос энергетики, в частности, Энергетический форум, который должен состояться в мае 2008 года в Киеве.

Также запланированы встречи Президента Украины с президентами Нигерии Умаром Яр’АДУА и Афганистана Хамидом КАРЗАЕМ, премьер-министром Малайзии А.Ахмадом БАДАНИ, в ходе которых будут обсуждаться вопросы экономического и торгового сотрудничества, двусторонних отношений и тому подобное.

Визит, кроме того, предусматривает встречи В.ЮЩЕНКО с руководителями международных организаций, в частности, президентом ЕБРР Жаном ЛЕМЬЕРОМ, генеральным директором ВТО Паскалем ЛАМИ, главным управляющим Нью-Йоркской фондовой биржи Д.НИЕДЕРАУЭРОМ. Также запланирована встреча Президента Украины с лидером Консервативной партии Великобритании Дэвидом КАМЕРОНОМ.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО будет принимать участие в специальной секции «Украинский обед в Давосе».

Во время визита состоится несколько пресс-конференций Президента Украины.