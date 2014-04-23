Конституционные инициативы Добкина еще недавно казались невозможными, - аналитик

Об этом заявил политолог, глава Института украинской политики Кость Бондаренко.

«Я помню, как в 1999 году – то есть, 15 лет тому назад – Леонид Кучма в интервью газете «Факты и комментарии» заявлял, что Украина согласится на выборность губернаторов не раньше, чем через сто лет. Еще год назад вопрос выборности губернаторов не дискутировался – для Партии регионов неоспоримым приоритетом была централизация власти. Именно поэтому предложения, озвученные ПР, можно считать радикальным изменением позиции», - подчеркнул эксперт.

Сегодня же, отметил Кость Бондаренко, Партия регионов подчеркивает готовность к тому, чтобы пересмотреть старые позиции относительно функционирования властной системы в стране в пользу децентрализации.

«Вполне логично, что ПР решила поддержать нормы относительно выборности глав регионов, ликвидации областных государственных администраций, как и идея создания префектур, следящих за выполнением норм Конституции на местах. Из тех заявлений, которые делали лидеры Партии регионов и сам Добкин в ходе последних недель, многие тезисы, с которыми они пойдут на выборы президента, были известны заранее», - отметил эксперт.

По его мнению, во многих моментах партия проявляет последовательность – например, это касается расширения инициативы граждан относительно гуманитарной политики, законодательного закрепления внеблокового статуса Украины, предоставления русскому языку статуса второго государственного. «Это, как мы знаем, излюбленный тезис регионалов, но теперь он ложится в концепцию новой Конституции. Это также касается нормы, согласно которой прокуратура лишается функций общего надзора – эта норма не нова, она рассматривалась в свое время в ходе подготовки законопроекта «О прокуратуре», который был одобрен Венецианской комиссией, но так и не проголосован в Верховной Раде», - отметил политолог.

В то же время Бондаренко назвал «рудиментарным» положение об унитарности государства Украина, которое «регионалы» предлагают сохранить в Конституции.

«Стоит ли акцентировать в Конституции внимание на унитарном характере государства? Считаю этот пункт рудиментарным. Опять же: мне не совсем ясно, каким образом и при каких обстоятельствах всенародно избранный глава региона сможет потерять свой пост – распоряжением Президента? Или же постановлением Верховной Рады? Или же решением местных избирателей? А как действовать в случае, если глава региона вступил в конфликт с центральными органами власти и проявляет неподчинение? Как быть с ответственностью народных избранников вообще?», - задался вопросом Кость Бондаренко.

«Предложения господина Добкина весьма интересны, но в то же время во многих моментах можно дискутировать», - подытожил эксперт.