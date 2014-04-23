ОБСЕ обеспокоена данными о задержании в Славянске журналиста из США

Вместе с тем, официальных подтверждений его задержания у ОБСЕ пока нет, сообщили РИА Новости в аппарате Миятович.

"Я по-прежнему глубоко озабочена ситуацией с безопасностью журналистов на Украине. Я призываю всех ответственных прекратить оскорбления и нападения на журналистов и дать им возможность делать свою работу. Симон Островский должен быть немедленно освобожден", — заявила Миятович.

Представитель ОБСЕ, вместе с тем, не подтвердила напрямую, что журналист задержан, а сослалась за сообщения, согласно которым о задержании Островского якобы объявил "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев. Издания, сообщающие о задержании Островского, не приводят точных высказываний Пономарева на этот счет.

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Как передает корреспондент РИА Новости из Славянска, Пономарев на пресс-конференции во вторник не говорил о том, что Островский задержан, а сказал лишь, что "он у нас, работает над статьей".

В аппарате Миятович рассказали, что заявление представителя ОБСЕ опиралось на сообщения в прессе. "Боюсь, что это были сообщения самих СМИ. В Славянске никаких наблюдателей нет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об источниках информации об инциденте с американским журналистом.

Сам Островский в понедельник писал в своем микроблоге в Twitter о пресс-конференции Пономарева. В последнем на данный момент сообщении журналист писал: "Сейчас он не позволяет репортам покинуть пресс-конференцию: "вы уйдете, как пришли, вместе". Это единственный способ обеспечить прикрытие".