The Wall Street Journal: Санкции США против России за нарушение женевских договоренностей

Как сообщается в статье Кэрол Ли и Лукаса Элперта под названием «Санкции США в отношении России за нарушение женевских договоренностей» в американской газете The Wall Street Journal, Вице-президент США Джо Байден приехал в Киев для того, чтобы продемонстрировать поддержку США, в очередной раз предупредить Москву о возможных последствиях ее действий и попытаться «сдвинуть с мертвой точки» разрешение конфликта на востоке Украины.

В США готовы ввести ряд новых санкций против России уже на этой неделе. В связи с этим Москва и Киев обменялись взаимными обвинениями в нарушении женевских договоренностей, направленных на урегулирование кризиса.

Посол США в Украине Джефри Пайетт заявил в понедельник, что России следует предпринять решительные действия, чтобы выполнить женевские договоренности и избежать введения новых санкций.

«Еще слишком рано говорить об успехах женевских договоренностей, – сказал Пайетт, – сейчас очередь России воспользоваться или нет результатами дипломатических переговоров».

Пайетт еще раз повторил угрозы администрации Президента США Барака Обамы о введении новых санкций против России в течение следующих «дней, а не недель».

Американские чиновники пока не говорят, коснутся ли новые санкции отдельных личностей и компаний, либо будут направлены на нанесение более значительных убытков для российской экономики.

Украина обвинила пророссийские силы, которые захватили контроль над десятью городами восточной Украины в том, что они не освободили оккупированные административные здания и не убрали блокпосты, как это было предусмотрено женевскими договоренностями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, обвинил украинское правительство в нарушении договора, поскольку оно не начало проводить немедленное разоружение так называемых экстремистов.

США также обвинили Россию в затягивании процесса урегулирования конфликта. «Действия России не вселяют надежды», – сказал представитель администрации Президента США.

Джо Байден, самый высокопоставленный американский чиновник, который посетил Украину с начала кризиса, запланировал на вторник встречи с украинскими лидерами, в том числе с действующим премьер-министром Арсением Яценюком. Его приезд совпал по времени с работой экспертной группы по вопросам энергетики, целью которой является обеспечение Украины краткосрочными поставками, заявил Байден.

По его словам, США также готовят новый пакет помощи в экономической, энергетической и политической сферах, которая, тем нее менее, не включает выделения дополнительных денежных средств.

Перестрелка в воскресенье утром на окраинах Славянска, который является центром беспорядков на востоке Украины, стала последней каплей.

Россия возложила всю вину на небольшую ультранационалистическую организацию Правый сектор. Сергей Лавров заявил, что это знак того, что украинское правительство «либо не хочет, либо не может контролировать экстремистов».

Россия подтянула десятки тысяч военных к границам с Украиной и постоянно повторяла, что имеет право защищать интересы этнических русских, которые живут на востоке Украины.

Лавров заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за решения украинского правительства и не должны «закрывать глаза» на насилие, которое совершает нынешний режим и военные, на которых он опирается.

«Перед тем как ставить ультиматумы и требовать, чтобы мы предприняли какие-то меры в течение двух-трёх дней, в противном случае угрожая новыми санкциями, мы бы хотели призвать американских партнеров полностью осознать свою ответственность за тех, кого они привели к власти», – сказал он.

Новое украинское правительство сформировалось в феврале, после того, как в результате нескольких месяцев проевропейских протестов в стране бывший президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Выборы нового президента были назначены на 25 мая, но Россия отказалась поддержать их.

Москва продолжает признавать Виктора Януковича легитимным президентом даже после аннексии Крыма.

В понедельник Владимир Путин подал проект закона в Госдуму России, согласно которому Крым должны превратить в игровую зону.

После присоединения Крыма в марте, Россия начала понемногу интегрировать полуостров и предложила ряд идей для привлечения инвестиций и его вовлечению в государственную инфраструктуру.

Кроме предложения построить мост, который бы соединил Крым с материковой Россией, и проложить коммуникации под узким перешейком, который их разъединяет, российские власти хотят провозгласить регион особенной экономической зоной и создать специальный налоговый режим для привлечения инвесторов. Россия также собирается уменьшить зависимость Крыма от Украины в плане электричества и водоснабжения.

В пятницу самопровозглашенный лидер Крыма Сергей Аксенов сообщил информационному агентству ИТАР-ТАСС о том, что если законопроект Путина будет принят, на полуострове создадут специальный игровой центр, и это будет лучше, чем разрешить азартные игры на всей территории Крыма.

В конце марта премьер-министр России Дмитрий Медведев, во время своего визита в Крым, призывал российские государственные компании, министерства и частные корпорации отправлять своих работников в Крым во время летнего отпуска. Он пообещал снизить цены на авиаперелёты, чтобы поддержать местную экономику и дать Крыму возможность перекрыть ожидаемые потери от уменьшения потока туристов, за счет которых регион и живет.

Референдум «на скорую руку» за отделение Крыма от Украины, который был проведен во время оккупации региона тысячами российских войск, на Западе считают нелегитимным.

Последующие действия России по аннексии Крыма были встречены рядом санкций от Соединенных Штатов и Евросоюза против нескольких российских чиновников и некоторых лиц, приближенных к Путину.