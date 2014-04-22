Итальянский сенатор ожидает "быстрого и легкого" вступления Украины в ЕС
Украина имеет все предпосылки для того, чтобы быстро и легко войти в Европейский Союз.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве итальянский сенатор Марио Мауро.
«Я считаю, что Украина имеет все основания для того, чтобы войти в Европу, ЕС быстро и легко», - заявил он.
«Ставить цель-видеть Украину в европейском поле, безусловно, означает быть последовательными в этой борьбе, иначе Украина будет проглочена Россией в ближайшем будущем, если Европа не приложит усилий к ее свободного продвижения», - убежден Мауро.
Читайте такжеСША никогда не признают аннексию Крыма - БайденПо словам сенатора, «на разных этапах создаются благоприятные условия для кристаллизации гражданского общества, хотя неблагоприятные для нормальной жизни».
«Позиция итальянского правительства абсолютно идентична с позицией всех государств ЕС», - констатировал Мауро.
«Россия однозначно нарушает нормы международного права и права человека, таким образом, не может быть никакой открытости в наших связях с Россией», - отметил сенатор.