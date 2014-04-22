Итальянский сенатор ожидает "быстрого и легкого" вступления Украины в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве итальянский сенатор Марио Мауро.

«Я считаю, что Украина имеет все основания для того, чтобы войти в Европу, ЕС быстро и легко», - заявил он.

«Ставить цель-видеть Украину в европейском поле, безусловно, означает быть последовательными в этой борьбе, иначе Украина будет проглочена Россией в ближайшем будущем, если Европа не приложит усилий к ее свободного продвижения», - убежден Мауро.

Читайте такжеСША никогда не признают аннексию Крыма - БайденПо словам сенатора, «на разных этапах создаются благоприятные условия для кристаллизации гражданского общества, хотя неблагоприятные для нормальной жизни».

«Позиция итальянского правительства абсолютно идентична с позицией всех государств ЕС», - констатировал Мауро.

«Россия однозначно нарушает нормы международного права и права человека, таким образом, не может быть никакой открытости в наших связях с Россией», - отметил сенатор.