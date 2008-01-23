Богатырёва объяснила, почему в Москву едет она, а не Тимошенко

Подготовка визитов на уровне заседаний межгосударственных комиссий положена на секретарей таких комиссий, в частности, секретарей СНБО.

Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА объяснила то, что именно она, а не премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, поедет в Москву готовить будущий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

"Такие визиты на уровне заседаний межгосударственных комиссий, а тем более - наш Президент будет встречаться с Президентом РФ, обязанности подготовки возложены на секретарей таких комиссий. Секретарями комиссий являются секретари СНБО", - сказала Р.БОГАТЫРЕВА в эфире канала "1+1".

Как сообщает “Украинская правда”, на вопрос о повестке дня заседания комиссии, Р.БОГАТЫРЕВА заявила: "Это будет круг вопросов, которые готовятся и на экспертном уровне, и на уровне руководителей МИД. Предварительная повестка дня будет готова до конца недели".

На вопрос, будут ли обсуждаться во время визита вопросы языка, Голодомора и УПА, по поводу которых Россия в последнее время выражает недовольство и критику, Р.БОГАТЫРЕВА сказала: "Я думаю, что для успешного диалога нужно найти и предложить такой перечень вопросов, который возможно неотложно, срочно и для взаимопонимания обеих стран решить. Именно такая повестка дня будет предложена".

На уточнение, то будут ли рассматриваться отмеченные конфликтные вопросы, секретарь СНБО отметила: "Возможно, на экспертном уровне мы будем обсуждать и такие вопросы. Но это все выяснится в рабочем порядке".

Как сообщал УНИАН, 21 января пресс-служба Президента Украины сообщила, что В.ЮЩЕНКО и Президент РФ В.ПУТИН договорились о рабочей поездке 28-30 января в Москву секретаря СНБО Р.БОГАТЫРЕВОЙ для подготовки визита Президента Украины, где 12 февраля состоится второе заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

Ранее заседания межгосударственной комиссии готовились на уровне премьер-министров.

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что поручение Р.БОГАТЫРЕВОЙ готовить визит В.ЮЩЕНКО в РФ свидетельствует о попытках ограничить международные контакты премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.