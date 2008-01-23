УНП требует от Кабмина предусмотреть деньги на информированию об ОУН-УПА

Украинская народная партия требует от Кабинета Министров включить в Программу действий правительства Комплексную программу информирования населения о национально-освободительной борьбе украинского народа в период 1941-1952 годов, о борьбе ОУН-УПА за независимое и соборное Украинское государство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом заявил заместитель председателя УНП, народный депутат Ярослав ДЖОДЖИК.

По его мнению, «Украинское государство уделяет недопустимо мало внимания информационным кампаниям для ликвидации стереотипов советского периода – в отношении ли НАТО или ОУН-УПА». В качестве примера он приводит сумму, заложенную в бюджете-2008 на информационную кампанию относительно НАТО - 10 копеек в год на 1 человека. «Об освободительном движении украинцев в ХХ в. вообще речь не идет. Как мы хотим строить свое государство, если большинство ее граждан живет со стереотипами другого государства, насаждавшимися более полувека?» - сказал Я.ДЖОДЖИК.

Он убежден, что «эти стереотипы будут разделять страну на две части - тех, чьи родители воевали за независимость Украины, и тех, кто знает об этой борьбе из советских учебников».

Я.ДЖОДЖИК считает, что «сейчас, после победы демократических сил на досрочных выборах, мы имеем исторический шанс донести до народа правдивую информацию об истории Украины, о героях, которые отдали свою жизнь за ее свободу и независимость”.