В Луганской области неизвестные напали на агитаторов Гриценко

Об этом сообщил руководитель Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко, народный депутат Украины Олег Канивец.

«Трое неизвестных, которые отказались представиться, а лишь назвались представителями общины города, подошли к агитационной палатке и сказали женщинам агитаторам, что агитация является незаконной, никаких выборов в стране нет и не будет, - рассказал он. - Они настаивали на том, что любые действия, связанные с выборами, должны осуществляться только с разрешения «громады города».

По словам Канивца, неизвестные уничтожили газеты, агитпродукцию, которая была в палатке, и заставили агитаторов оставить место, где была расположена палатку.

«Вернувшись в штаб, вызвали милицию, но должной реакции нет. Правоохранители только сказали, что это вопрос улажен, - подчеркнул он. - Никаких фамилий, кто были эти люди и они понесут ли они ответственность, пока неизвестно».