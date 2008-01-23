Грищенко: с НАТО можно сотрудничать, никуда не вступая

Сегодня Украина имеет большие возможности для сотрудничества с НАТО, даже без присоединения к Плану действий относительно членства в альянсе. Об этом сказал в интервью УНИАН бывший министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

По его словам, сегодня Украина “имеет все инструменты, чтобы развивать сотрудничество с НАТО на самой широкой основе, поскольку Хартия особого партнерства нам дает все возможности, которые выходят даже за рамки ПДЧ”. Он считает, что “особого смысла обращаться с такой просьбой” у руководства Украины сейчас нет.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что также остается без ответа вопрос, насколько был проработан данный вопрос украинским руководством со структурами НАТО. Он отметил, что если этот вопрос не был проработан на профессиональном уровне, то можно получить “ответ, который не будет однозначно положительным для тех, кто готовил это письмо - это будет поражение как для них, так и для страны”. «Не может страна масштабная и значимая, как Украина, проситься и получать отпор - отрицательный ответ”, - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Он считает, что сегодня нецелесообразно писать такие обращения руководителям Украины, когда «не больше трети украинцев поддерживают идею вступления Украины в НАТО”.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.