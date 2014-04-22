Сегодня состоится заседание ВСК по расследованию гибели Сашка Билого

"Сегодня в 10.30 состоится заседание ВСК по расследованию гибели Александра Музычко (Сашка Билый) с участием представителей ГПУ (заместителя генерального прокурора, начальника главного следственного управления ГПУ), представителей МВД Украины. ул.Садовая 3А, зал заседаний 330", - написал в своем Facebook нардеп, председатель ВСК Юрий Деревянко.

Как сообщал УНИАН, тело активиста «Правого сектора» Музычко (Сашка Белого) с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта возле села Бармаки недалеко от Ривне.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.Читайте такжеАгенты ФСБ пытались установить контакт с Сашей Белым - СБУ

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с требованием немедленной отставки руководителя МВД Арсена Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в частности командира спецподразделения УБОП «Сокол».

Верховная Рада создала ВСК по расследованию обстоятельств гибели Музычко. 31 марта комиссия большинством голосов приняла решение рекомендовать временно отстранить Авакова от исполнения обязанностей министра внутренних дел.