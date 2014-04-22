Турчинов назначил нового начальника СБУ Донецкой области

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ о назначении Валерия Рудницкого начальником Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Текст указа от 19 апреля был размещен на президентском сайте 21 апреля. Читайте такжеСБУ: спецслужбы РФ причастны к организации диверсий на Востоке в 8 из 12 уголовных дел Как сообщал УНИАН, 12 апреля Турчинов уволил Валерия Иванова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

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