Крымские татары могут провести свой референдум в день выборов президента

Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, пишет QHA.

По словам Бариева, согласно закону об оккупированных территориях и закону о выборах президента, голосовать гражданам Украины, проживающим на территории АР Крым, можно только на приграничной территории, возможно, это будут села Херсонской области.

"Мы должны организовать данный процесс, организовать колонны и выезд людей на участки для голосования 25 мая", - отметил Бариев.

Также он высказал опасения, что будет недостаточное количество избирательных участков, и необходимо будет организовать дополнительные участки.

"Нужно ставить вопрос перед ЦИК о том, что из Крыма могут приехать десятки тысяч избирателей…. Должны быть сотни участков, которые смогут их обеспечивать", - сказал Бариев.

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По его мнению, власти Крыма будут всячески препятствовать этому процессу.

"Допускаю, что власть Крыма может не допустить и всячески препятствовать этому процессу, но если мы говорим о том, что Россия демократична и эта власть в Крыму демократична, то можно сказать однозначно - они не должны нам запрещать, потому что мы, как граждане Украины, имеем право проголосовать", - заявил Бариев.

Также член Меджлиса отметил, что не исключается возможность того, что референдум крымскотатарского народа будет проведен в один день с выборами президента Украины.