Владимир Литвин: почему меня вытеснили с выборов? Чистили поле перед 2009 годом…

Бывший Председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Украины, вице-президент Национальной академии наук Владимир Литвин отвечает на вопросы УНИАН.

СОГЛАШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ – ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВОРОТА

Владимир Михайлович, Как Вы оцениваете текст коалиционного соглашения?

Текст коалиционного соглашения - как программа правительства - ничем не лучше и не хуже программ предыдущих правительств. Все то, что заложено в соглашении в смысле распределения должностей - это легализуемый переворот в Украине. Это узурпация власти частью Верховной Рады, которая будет означать очередное деление страны.

Каким должен быть будущий спикер?

Это должен быть человек, который не позволит руководить парламентом координатору коалиции. Лицо, способное обеспечить компромисс и равновесие и которое через консолидацию Верховной Рады сможет консолидировать украинское общество. Пока еще это никому не удается - ни Президенту, ни правительству... Ответственность за это должна взять на себя Верховная Рада.

ПОРОШЕНКО ПРИЗВАННЫЙ ОТВЕРНУТЬ ОТ ЮЩЕНКО КОНФЛИКТ С ТИМОШЕНКО

Что Вы думаете по поводу спикерского потенциала Петра Порошенко?

Каждый из 448 депутатов может быть спикером. От Порошенко не в восторге ни Тимошенко, ни социалисты, ни часть “Нашей Украины”, ни сам Президент. Но ввиду того, что должность премьера будет отдана Тимошенко, то нужен будет человек, который мог бы перебирать на себя тот конфликт, который обязательно возникнет между Президентом и премьер-министром. Дело лишь во времени. Петр Алексеевич будет выступать в роли противовеса. При такой ситуации не будет прямого конфликта между Президентом и премьером.

Как Вы оцениваете предложение о пакетном голосовании за премьера и спикера?

Резко негативно. Если мы начнем с нарушений, то это просто развалит работу Верховной Рады. Вспомните попытки перераспределить комитеты парламента предыдущего созыва. К чему это привело? К блокировке... Судя по всему, намерения в Партии регионов серьезны. И такой же линии придерживаются коммунисты, блокировка выгодная и части депутатов других фракций, которые не видят себя во властных коридорах, в частности и в Верховной Раде.

А может, лучше начать хотя бы как-то, чем никак не начать?

А кто мешает начать сессию в соответствии с Регламентом? Кто мешает избирать Председателя Верховной Рады?

Но “Регионы” требуют одного: не пренебрегайте Регламентом. Вспомните, какие требования выдвигали в свое время “Наша Украина”, БЮТ... Они собственным опытом научили “Регионы”, как блокировать работу Верховной Рады.

Сколько времени Вы дадите новому правительству и новому большинству?

Большинство может продержаться до осени. Осенью следует ожидать массового недовольства людей. Далеко не все пока еще получили сообщение о новых тарифах... А вот вернутся из сел, дачных участков, и я не думаю, что обойдется без протестов.

ЮЩЕНКО НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Вы могли бы сравнить - как работал с парламентом Кучма, а как Ющенко?

Мне тяжело сравнивать. Я не почувствовал, как Виктор Андреевич работает с парламентом. Мне кажется, что он просто не вмешивался в деятельность Верховной Рады. А его представители в Верховной Раде тоже не проявлялись.

Вообще, мне кажется, нужно нормировать деятельность представителя Президента, чтобы он имел право по какому-нибудь вопросу аргументированно изложить свою точку зрения и настаивать на принятии решения, поскольку речь идет о главе государства, который выносит окончательный вердикт относительно законопроектов.

В то же время нам следует отработать в правовом измерении понимания границы, за которую Президент не должен выходить, налагая вето на законы. Это нонсенс, что в нас фактически каждый четвертый-пятый закон ветуется.

Что касается предыдущего Президента, то он пытался руководить Кабинетом министром и Верховной Радой, особенно через своих представителей. Возможно, он чувствовал дискомфорт от ежедневного общения по тому или другому вопросу с Председателем Верховной Рады.

Нужен ли закон об оппозиции? Предложили ли достаточно должностей в парламенте Партии регионов?

Я не склонен анализировать - мало или много должностей, - я думаю, что в Верховной Раде формирование руководящих органов должно происходить пропорционально составу депутатских групп и фракций. Они представляют народ и они должны иметь возможность реализовать те приказы, предложения, виденья, которые получили во время выборов.

Что же касается закона об оппозиции… Писать в голом виде закон об оппозиции - это все равно что создавать закон о необходимости существования кружка хорового пения в Оперном театре. В законе “О политических партиях” должен быть прописан соответствующий раздел, в Регламенте Верховной Рады должно быть четко определено права и обязанности оппозиции. Оппозиция конституируется в результате парламентских выборов и действует она преимущественно в парламенте. А что касается внепарламентской оппозиции, то ее деятельность можно предусмотреть в разделе закона “О политических партиях”.

Ваша оценка “языкового вопроса”?

Языковой вопрос искусственно нагнетается. Одни нагнетают его искусственно с позиций “защитников” русского языка, другие – с позиций украинского. Нельзя бороться за украинский язык, ведя борьбу с российским. Кто в нас конкретно, практически и ответственно занимается этой проблемой? Какие в нас центры действуют, какие преференции созданы для украинской книжки? Я считаю абсурдным законопроект Кабмина относительно квотирования импорта книг в Украину. Что это вызовет? Подпольную торговлю и рост цен. Нам нужно сделать научный доклад, оценить состояние языков, историческое измерение проблемы, ее социологию, правовой аспект, языковую ситуацию. Давайте поднимем журнал “Всесвіт”, печатавший иностранные произведения, которые приобрели огласку значительно раньше, чем любимое издание российской интеллигенции “Иностранная литература”. Давайте делать переводы работ, которые вызывают интерес широкой общественности. Да, многие люди читают детективы. У людей жизнь сложная, и они не могут читать серьезную литературу. Поэтому давайте будем лучшие произведения переводить и выдавать массовыми тиражами. Язык – это конкуренция. Если наша речь будет конкурентная, тогда она будет затребованной. Сегодня Интернет по своему значению и влиянию можно сравнивать с открытием Америки. Скажите, пожалуйста, у нас нарабатывается база, чтобы компьютеры имели соответствующие программы?

ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЗА ГАЗОВЫМИ СДЕЛКАМИ СТОИТ КОРРУПЦИЯ

Удастся ли Юлии Владимировне пересмотреть газовые соглашения?

В сторону увеличения цены…

Что вам нравится в Вашей новой, послепарламентской жизни?

Я свободно, в “украинских границах”, могу говорить то, что думаю. Ну, процентов на пятьдесят могу, потому что сразу же начинаются разборки - почему Литвин сказал то, почему сказал се. Например – почему я сказал, что за газовыми сделками стоит коррупция. Но это же всем известно, я просто сказал вслух то, о чем все говорят и что все знают.

Также мне приносит удовольствие то, что я могу заниматься наукой.

Когда в последний раз виделись с Кучмой?

С Кучмой виделся в последний раз 28 апреля 2006 года. Он у меня был на дне рождения. Он подарил мне оригинальное издание - четырехтомник начала 20 века. После того не виделся.

Какая у вас зарплата?

Моя зарплата как вице-президента Национальной академии наук - четыре с половиной тысячи гривен. Ее нельзя сопоставить с зарплатой народного депутата Украины.

Чем еще занимаетесь?

Пять раз в неделю плаваю, пять раз в неделю совершенствую язык. Теперь английский, раньше испанский. Читаю. Вскоре будет юбилей Франко, сейчас читаю литературу о Франко.

Читаю историю грамматики украинского языка.

Дважды в неделю играю в футбол, дважды в неделю хожу в сауну. И знаете, что сказал мой сын? -Папа вернулся домой.

Хотите ли вернуться в политику?

Если бы меня спросили месяц назад, я бы сказал: да, мне хотелось бы иметь должность. Но сейчас я почувствовал себя человеком. К этому тяжело привыкнуть, потому что власть засасывает. И в известной степени развращает. Появляется чувство нетерпимости, перестаешь слышать другие аргументы.

Есть ли у Вас какие-то планы относительно президентских выборов?

Во всех избирательных кампаниях Народная партия будет принимать участие. И в президентской также. С персоналиями мы определимся позже. А как вы думаете, почему меня вытеснили из избирательного процесса? Чистили поле перед 2009 годом… Почему не могут определиться относительно премьерства и спикерства? Потому что есть пылкое желание сделать так, чтобы это были соперники и кандидаты на 2009 год. Все думают о 2009 годе и никто не думает о стране.

Разговаривала Лана Самохвалова