Сокращение соцработников может увеличить количество социальных сирот в Украине

«Помощь благотворительных организаций и социальных работников позволили женщинам, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, не отказаться от своих детей. Планируемое сокращение специалистов социальной работы в первую очередь ударит именно по таким семьям, существенно увеличив в Украине количество социальных сирот. Такие же последствия будут и у сокращения помощи семьям с детьми», - сказала она.

По словам Наталии Королевской, благодаря 12 тысячам соцработников по всей Украине в прошлом году, по сравнению с 2012 годом, в четыре раза больше детей вернулись из интернатов в семьи, в 8 раз увеличилось количество детей, которых не изъяли из семей.

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«Мы столько времени боролись за эти показатели. Если уволить таких специалистов - эта тенденция может остановиться, а в худшем случае и упасть до критической отметки. Подобные недальновидные шаги власти по экономии бюджета могут повлечь за собой еще большие проблемы, решение которых обойдется дороже для украинцев как в финансовом, так и в моральном плане», - сказала она.

По оценке Наталии Королевской, сокращение формально проводится для того, чтобы сэкономить 308 млн. грн., но по факту дополнительно нужно будет выделить из бюджета 630 млн. грн.

«Ведь нужно будет устроить в интернаты и дома семейного типа детей-сирот, выплатить компенсации уволенным и трудоустроить их. Я считаю, нельзя проводить реформы за счет понижения уровня социальной защиты, особенно для тех, кто в ней нуждается больше всех», - отметила она.