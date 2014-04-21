В Славянске сепаратисты отпустили иностранных журналистов – донецкий журналист

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил донецкий журналист Денис Казанский.

Он сказала, что ему перезвонил Дмитрий (Белорусский журналист Дмитирий Галка – УНИАН) и сообщил, что их отпустили. Казанский уточнил, что журналист Галка находится вместе с итальянскими коллегами.Читайте такжеСепаратисты в Славянске похитили трех представителей иностранных СМИ - журналист

Как сообщал УНИАН, донецкий журналист Денис Казанский на своей странице в сети Фейсбук сообщал, что в Славянске Донецкой области сепаратисты похитили двух итальянских журналистов - Поля Гого и Коссимо Аттанасио, и белорусского журналиста газеты ”Нови час” Дмитрия Галка. По его данным, журналисты вели съемку в городе, у них отобрали документы, деньги и фототехнику.