В РФ вступил в силу закон об упрощенном порядке получения гражданства для русскоязычных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В частности, законом вводится упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных носителями русского языка. Носителями русского языка признаются лица, владеющих русским языком и регулярно использующих его в семейно-бытовой, общественной, культурной и иных сферах. При этом их родственники по прямой восходящей линии либо они сами ранее должны были постоянно проживать в РФ, в том числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР, при условии отказа от имеющегося гражданства иностранного государства либо отсутствия гражданства иностранного государства.Читайте такжеРоссия не имеет права лишать крымчан гражданства Украины - миграционная служба

Так, отказ от иностранного гражданства предоставляет право проживающим в России иностранцам получить паспорт РФ в упрощенном порядке без соблюдения таких условий, как непрерывное проживание на территории РФ в течение 5 лет на основании вида на жительство и подтверждение владения русским языком на необходимом уровне.

Кроме того, для таких граждан вводится новое основание для выдачи визы - в целях упрощенного приема в гражданство РФ лиц, признанных носителями русского языка. При этом для указанной категории лиц обыкновенную визу предлагается выдавать на год. Также для иностранцев, признанных носителями русского языка, продлевается срок временного пребывания на территории РФ в случае, если от них принято заявление на получение российского гражданства или о выдаче вида на жительство. Вид на жительство для данной категории выдается на 3 года без соблюдения условий о предварительном получении разрешения на временное проживание и связанного с ним годового ценза оседлости, однако он аннулируется в случае, если указанные лица по истечении двух лет не подали заявление о приеме в гражданство РФ.Читайте такжеТурчинова призывают упростить предоставление россиянам украинского гражданства

Как сообщал УНИАН, данный закон 4 апреля приняла Госдума России. 16 апреля его одобрил Совет Федерации.