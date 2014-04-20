Минобороны обвиняет российских журналистов в системных провокациях

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Так, только за последнюю неделю на блокпосте, что расположен возле Луганске в направлении города Счастье произошло несколько чрезвычайных происшествий. В сторону военнослужащих, которые несут службу на объекте с оружием в руках, неизвестные в масках неоднократно бросали камни и петарды, а также вели огонь из травматического оружия", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПограничники жалуются на нетрезвых и лживых журналистов из РФПри этом армейцы постоянно слышали в свой адрес оскорбления и угрозы со стороны нападавших.

"Характерно, что в большинстве подобных случаев в кульминационный момент “конфликта”, который пытаются раздуть неизвестные агрессивно настроенные граждане, появляются журналисты с логотипами российских телеканалов и задают украинским военнослужащим провокационные вопросы, с целью выставить последних “захватчиками” и “людьми, которые применяют силу против мирного населения”, - сообщает пресс-служба.

В связи с этим руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины напоминает, что военнослужащие во время несения службы с оружием в руках выполняют боевое задание, и в случаях, предусмотренных законами Украины, имеющих право действовать против нарушителей на территории военного объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставов ВС Украины.