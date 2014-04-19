Горняки назвали Путина наглецом и циником за "пьяниц-шахтеров"

Напомним, во время прямой линии с россиянами и жителями Крыма, Путин заявил, что море на полуострове очень грязное и там купаются пьяные шахтеры.

Читайте такжеПутин считает Крым курортом для бедных, а Сочи - для богатых

«Это циничное отношение человека обнаглевшего, который считает, что ему море по колено. Шахтеры – люди благородные и они просто презирают такого человека», - отметил Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в комментарии ТСН.ua о высказывании Путина.

По его словами, шахтеры во всем мире тяжело работают и не видят неба и солнца, потому они ценят отдых. И традиции отдыхать у них уже устоявшиеся.

«Например, выйти на поверхность и закурить или взять бутылек, если в бригаде какое-то событие. У них такой способ общения. Они не получают больших денег, чтобы ходить по ресторанам. Они идут в посадку или на лужайку. Но нельзя говорить, что шахтеры пьяницы. Это очень неприятно», - говорит Волынец.

Также он добавил, что теперь оздоровление горняков и их семей, которому уделяется достойное внимание, будет проходить за границей. Рассматриваются варианты Болгарии и Турции.

Из-за нестабильной ситуации в Крыму, наши горняки, скорее всего, отдыхать там уже не будут.