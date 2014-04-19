Газовая агрессия России ставит под угрозу поставки газа в Европу - Канивец

Об этом заявил руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко, народный депутат Украины Олег Канивец.

«О каких долгах России можно говорить после того, как та вторглась в Украину, захватила Крым и нанесла ущерб суммой до 500 миллиардов гривен? Это не что иное как очередной акт агрессии», - сказал он.

По мнению Канивца, такие действия поставят под непосредственную угрозу поставки газа в Европу и существенно осложнят выполнение Украной своих функций государства-транзитера, которые она добросовестно выполняет. «Этот вопрос должен рассматриваться мировым сообществом», - сказал он.

«Если Путин «переведет Украину на предоплату за газ, его нужно перевести на «предоплату за транзит газа в Евросоюз, за авиационное, железнодорожное сообщение и т.д.», - считает Канивец.

В то же время политик напомнил, что Россия заплатила Украине за транзит до 2015-го года. Однако заплатила по ценам, которые не были для нас экономически выгодными.

По его словам, ультиматум Путина является еще одним свидетельством того, что Россия является ненадежным поставщиком газа, поэтому Украина и ЕС должны принять безотлагательные меры относительно уменьшения газовой зависимости от РФ. «Это может быть сокращение потребления газа, реверсное поставки из Польши, Словакии и Венгрии, увеличение доли потребления угля и разработка месторождений сланцевого газа», - уточнил народный депутат.