В Славянске сепаратисты избивают и грабят ромов - СМИ

Вооруженные сепаратисты вламываются в дома ромов, избивают и грабят их независимо от пола и возраста, сообщают Новости Донбасса.

В частности, были избиты несколько женщин и детей. Сепаратисты утверждают, что они действуют по указанию «народного мэра» Вячеслава Пономарева. По словам очевидцев, вооруженные люди выгружают имущество граждан в грузовые автомобили.