В Славянске сепаратисты избивают и грабят ромов - СМИ
08:21, 19 апреля 2014Политика
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По информации СМИ, в Славянске начались погромы цыган.
В Славянске сепаратисты избивают и грабят ромов - СМИ
Вооруженные сепаратисты вламываются в дома ромов, избивают и грабят их независимо от пола и возраста, сообщают Новости Донбасса.
В частности, были избиты несколько женщин и детей. Сепаратисты утверждают, что они действуют по указанию «народного мэра» Вячеслава Пономарева. По словам очевидцев, вооруженные люди выгружают имущество граждан в грузовые автомобили.
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