ЕС и США доверять нельзя, украинцы должны рассчитывать только на себя - ПС

Такую уверенность в эфире "Шустер Live" на Первом Национальном телеканале высказал представитель партии "Правый сектор" Андрей Бондаренко, пишет Gazeta.ua.

Бондаренко, в частности, отметил, что ведущие государства мира давали уже гарантии территориальной целостности Украины, но ничего хорошего из этого не вышло.

"Нам давали гарантии нашей неприкосновенности многие европейские страны, Америка, Россия… Никакой веры им нет", - сказал активист.

По его убеждению, украинцы в такой ситуации вынуждены рассчитывать только на свои силы.

"Мы защищали Украину раньше и, почему-то нам так кажется, что будем защищать и дальше. Украинцам нужно рассчитывать исключительно на собственные силы, и такие силы в Украине есть", - заявил общественный деятель.

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Он подчеркнул, что Украина в этом противостоянии не проиграет.

"В любом случае никакого поражения здесь не будет. Мы обязательно победим", — заявил Бондаренко.

Националист добавил, что в восточных областях нужно вести переговоры с теми людьми, которые хотят лучше жить в Украине, а не с теми, кто рвет национальные флаги и поклоняется России.