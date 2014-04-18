Сбежавший из-под домашнего ареста Топаз хвастается оружием в соцсетях - СМИ

Очевидцы утверждают, что видели его в захваченной боевиками Донецкой облгосадминистрации, пишут на странице Евромайдан в Facebook.

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В то же время Топаз активно пользуется социальными сетями и даже сегодня написал, что он никуда не исчезал, сообщает ТСН со ссылкой на Gazeta.ua.

"Всем ... отвечу: я никуда не убежал. Просто прохожу военную подготовку... Скоро вернусь, но не сам, а с опытом", - написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте". Топаз также обновил главную фотографию на странице. На снимке он в камуфляжной форме с автоматом в руках.

"По указанию Авакова меня должны были вывезти в Киев", - пояснил он свое бегство.

Напомним, Игната Кромского милиция задержала 1 марта во время штурма Харьковской ОГА. Суд посадил его под домашний арест на два месяца. 6 апреля Топаз снял электронный браслет слежения и убежал. 16 апреля милиция объявила Кромского в розыск.