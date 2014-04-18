12 банков, отмывших для Януковича 141 млрд, сейчас финансируют сепаратистов - Мищенко

Зато они сейчас могут финансировать сепаратистов на Востоке Украины, говорится в сюжете ТСН.

По информации народного депутата Украины Сергея Мищенко, несмотря на депутатские запросы и создания парламентской комиссии, и до сих пор беспрепятственно работает 14 банков, которые отмыли 141 миллиард гривен.

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Среди них и учреждения, которые по словам нардепа, занимались финансовым обеспечением семьи четвертого президента. Мищенко требует расследования деятельности этих учреждений и наказания их руководителей.

"Хозяева Финбанка, который принадлежал семье Януковича. Это так называемое группировки Кауфмана и Грановского", - заявил Мищенко. "Где наказаны люди? Где уголовные дела?", - задается вопросом депутат.