МИД России разочарован реакцией США на результаты Женевской встречи

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в контексте встречи в Женеве относительно украинского кризиса, размещенном на официальном сайте ведомства.

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«Оценки из Вашингтона, что звучали на встрече представителей России, США, Украины и Евросоюза, которая состоялась 17 апреля, разочаровывают», - говорится в комментарии. По мнению МИД России, американская сторона «настойчиво стремится обелить действия нынешней киевской власти, которая взяла курс на силовое подавление протестных выступлений населения юго-восточных регионов, которое выражает законное возмущение наступлением на свои права». В России удивлены, что вина за украинскую кризис и его нынешнее обострение необоснованно возлагается на Россию, несмотря на то, что разговор в Женеве шла в деловом ключе без пропагандистских штампов.

«Более того, в некоторых заявлениях американских официальных лиц звучат ультимативные нотки, нам пытаются угрожать новыми санкциями, что абсолютно неприемлемо. Создается впечатление, что речь санкций все больше заменяет для Вашингтона нормальную дипломатию», - говорится в заявлении.