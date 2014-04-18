Европейский Союз будет внимательно следить за ситуацией в Украине - Ромпей
15:58, 18 апреля 2014Политика
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Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей замечает, что Европейский Союз будет внимательно следить за ситуацией в Украине.
Херман ван Ромпей / Фото : REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Он подчеркнул “необходимость скорейшего воплощения Женевского соглашения”.
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Кроме того, он напомнил, что в последние дни руководство ЕС ведет интенсивные консультации по деэскалации ситуации в Украине с госсекретарем США Джоном Керри, президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, президентом Польши Брониславом Коморовским и другими.
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