Политики и эксперты не в восторге от женевской встрече по Украине

Положительным итогом переговоров в Женеве между Украиной, Россией, США и Европейским Союзом можно считать то, что украинская сторона принимала в них участие как равноправный партнер, и ни одно из положений документа не могло быть согласовано, если бы Украина была с ним не согласна. Такое мнение выразил политолог-международник, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко.

«Сам факт появления общей декларации – это уже достаточно позитивный момент, поскольку до последнего времени существовало опасение, что встреча вообще закончится ничем. При этом все тезисы, изложенные в документе, как минимум не противоречат базовым установкам украинской делегации на этих переговорах, и соответственно позиции правительства», - отметил эксперт.

При этом он отметил, что Российская Федерация фактически впервые стала стороной, принявшей на себя определенную ответственность, потому что ранее она вообще отрицала участие в украинском конфликте.

Тем не менее, по словам Сушко, в итоговом документе преобладают внутриполитические вопросы, что может быть некоторым раздражителем для украинской стороны.

«Все-таки с нашей точки зрения ключевую роль в эскалации играют именно внешнеполитические вопросы и несоблюдение международного права Российской Федерацией. Но этот тезис, конечно, не мог прозвучать, потому что такой документ был бы российской делегацией заблокирован», - уверен политолог.

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Также, по его словам, нельзя говорить о том, что принятый документ может сам по себе нормализовать ситуацию.

«Если он станет началом определенных серьезных движений в сторону нормализации, если российская сторона всерьез поняла, что дальнейшая эскалация вредит ее собственным интересам, и этот документ является признаком этого, то тогда можно ожидать дальнейших шагов. Но пока я считаю, что говорить об этом преждевременно», - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, критически отнесся к результатам переговоров в Женеве и глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок. В частности, он призвал мировое сообщество создать международную «антипутинскую» коалицию для сдерживания агрессии России на постсоветстком пространстве – в частности, в Украине.

«Реакция ЕС и США на действия Путина не должна ограничиваться призывами к умиротворению агрессора. Нельзя допустить превращения Женевской конференции в Мюнхенскую 1938 года, когда западные демократии под давлением гитлеровской агрессии сдали Чехословакию», - подчеркнул кандидат в президенты. Тягнибок также заявил, что Украине от ЕС и США нужны не просто посреднические миссии, а прямая военно-техническая помощь.