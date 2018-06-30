В обозримом будущем Украине не стать федерацией

Каким бы ни было государственное устройство Украины, оно не будет идеальным. В этом смысле и федерация, о которой в последнее время любят рассуждать политики в телеэфирах, а украинцы — на кухнях, не панацея. Тем более, что каждый, кто говорит о федерализации страны, вкладывает в это понятие что-то свое, искажая его смысл, в принципе.

Так что же имеют в виду политики и украинцы, озвучивая слово «федерализация»? Действительно ли Украине нужно федеративное устройство государства? Являются ли призывы к превращению государства в федерацию поиском пути развития Украины или банальной спецоперацией по расколу страны?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

В разных регионах Украины федерализацию понимают по-разному. Так, депутат Полтавского областного совета, экс-глава Полтавской обладминистрации Степан Бульба считает, что за сегодняшними разговорами о федеализации стоит банальное нежелание что-то менять в работе местной власти. По его мнению, нет никакой разницы, как олигархи будут делить прибыли — в условиях всей страны или отдельно взятых областей и регионов. «Независимо от того, происходит это в границах всей страны или отдельной Донецкой или Луганской областей, большинство прибылей вывозится в оффшоры с приватизированных олигархами предприятий», - сказал он.

В этой связи, по словам депутата, разговоры о федерализации — нежелание «объяснить людям настоящие причины их бедного существования». «Проблема в том, что власть принадлежит олигархам и не отражает интересов простых людей... Нужно приблизить власть к людям. Это можно сделать путем федерализации? Нет», - отметил Степан Бульба.

Депутат уверен, что тема федерализации Украины «навязана Россией и направлена на уничтожение украинского государстенности, так как «соседи» не хотят видеть украинцев процветающими». По его мнению, чтобы приблизить власть к людям, «нужно просто принять новую Конституцию». При этом, по его словам, это также не будет панацеей. Но это лучше, чем разделять страну.

В свою очередь, депутат Луганского областного совета от Партии регионов Валерий Филиппов уверен, что о федеративном устройстве в Украине принято говорить тем, кто проиграл очередные выборы. Тем не менее он считает, что федеративное устройство страны может спасти Украину от раскола. «Мы разные, мы другие, но важно, чтобы мы не стали друг другу чужими... Многообразия не нужно бояться. Пусть мы другие, но мы можем быть едины. И федеративное устройство — это форма, а ее суть — децентрализация, система противовесов... Это — приближение власти к народу, буфер между центральной властью и народом. Если мы пойдем по пути децентрализации, это и будет залогом единства и стабильности Украины», - сказал он.

По словам депутата, государство, область и город начинаются с улицы, на которой живут простые люди. Поэтому, в первую очередь, бюджеты должны формироваться «не сверху вниз, а наоборот». «Чем ближе власть к народу, тем меньше возможностей строить коррупционные схемы», - считает Филиппов.

Именно поэтому, по его мнению, нужно предоставить органам самоуправления больше прав.

Впрочем, по словам эксперта по вопросам территориальной организации власти, бывшего народного депутата Юрия Ганущака, далеко не все федерации являются успешными, поэтому Украине не стоит обольщаться. Так, природные федерации (США, Германия, Швейцарская конфедерация) вполне успешны, а искусственно созданные (Бельгия) — обречены на разрыв. По мнению эксперта, в Украине федерализм продавливают местные элиты, которые «не хотят быть подконтрольными правилам, предлагаемым из центра». «Но и Россия лучших правил не предлагает. В Российской Федерации только Татарстан и Чечня «показали зубы» и поэтому могут называться субъектами федерации, только Чечне Россия платит дань...», - сказал он.

Эксперт считает, что сравнивать понятия федерализации и децентрализации не стоит, так как это — взаимоисключающие вещи. «Децентрализация означает передачу полномочий на все административно-территориальные уровни. В бюдженом соотношении это выглядит так: 50% на базовый уровень, 25% на субрегиональный и столько же на региональный... А федерализация — это другое. Все полномочия уходят на область и она потом диктует законы тем, кто внизу», - пояснил он.

По его словам, в результате получается, что федерализация консервирует такое положение вещей на территории, имеющей амбиции стать независимым государством. При этом, имея право вето на решения центра. В то время как децентрализация оставляет за центром основной рычаг принятия решений.

В этой связи, по мнению Ганущака, Украина, скорее, нуждается в административно-территориальной реформе. «Ведь сколько бы полномочий и денег не было у сельского совета, он не способен управлять своей территорией. Поэтому нужно создавать некие департаменты вокруг экономических центров тяготения, что позволит дать возможность местным общинам принимать решения на свой страх и риск по местным налогам, нести ответственность перед людьми, концентрировать ресурсы и показывать результат», - сказал он.

По его словам, децентрализация дает право на ошибку. И, когда два города, к примеру, Запорожье и Львов, принимают разные решения для одной и той же проблемы, можно понять, какой из них принял его не верно и исправить. «На высшем же уровне такие ошибки не принимают и не исправляют», - подчеркнул он.

С тем фактом, что люди по-разному понимают содержание термина «федерализация», согласен и народный депутат от «Батькивщины» Вячеслав Кириленко. «Одни понимают федерализацию как начало дезинтеграции Украины. Навязать нам видение федерализации как дезинтеграции — это линия Кремля. Другие просто хотят, чтобы все деньги оставались в регионе. И только часть людей говорит о федерализации, как об изменении отношений по линии центр-регионы. Таких людей — меньшинство, - сказал он. - Мне кажется, что сегодня радикализуется тезис о том, что Украина разная. И для недругов это шанс разорвать Украину на куски. Но есть и другая возможность: разность может стать фундаментом для будущего единения».

В основе такого единения, по его словам, должна стоять либерализация и дерегуляция, «тогда мы сможем выйти на формирование другого взгляда». При этом, парламентарий считает, что децентрализация — процесс не одного месяца, но это фундамент, который позволит всем регионам страны, а не только Донбассу, получить широкие права. «мы должны говорить обо всех регионах. Потому что Киев такой же бесправный, как и Донбасс... Нужно искать общее, искать компромисс... Но делать это нужно в спокойной обстановке, а не под дулами автоматов», - сказал он.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления Евгений Карташов считает, что слова «федерализация» не нужно бояться, но следует понимать под ним именно децентрализацию. «Федерализацию как она есть проводить очень сложно. Поэтому мы говорим о децентрализации», - сказал он.

Парламентарий уверен, что тема федерализации станет близкой Украине только тогда, когда появится новая элита государства. Сегодня же в Украине не созданы правовые отношения для этого, недостаточно политической и экономической культуры, чтобы распоряжаться всеми благами федеративного устройства страны. «Для нас, на сегодняшний день, предопределено унитарное государство. И, если отдельные представители партии говорят о федерализации, то в целом партия говорит о децентрализации», - сказал он.

По его мнению, Украине необходима административная реформа для увеличения полномочий местной власти. А простым гражданам, необходимо объяснять, что именно это позволит местным общинам распоряжаться заработанными на местах средствами. При этом, по его словам, наработки такой реформы существуют уже много лет, так как появились еще при президентстве Виктора Ющенко. «Народ нужно убеждать и тот, кто станет следующим президентом должен об этом рассказывать гражданам и довести реформу до конца... Нужно сначала создать законодательную базу, а после перейти к реализации. Нам будет трудно. Но на местах должны быть хорошие специалисты — мэры, губернаторы, министры. Разные кадры, но все они должны быть специалистами», - сказал он.

С тем фактом, что нужно объяснять понятия федерализации и децентрализации простым гражданам, согласен и политолог, директор независимой экспертно-аналитической организации «Институт политического анализа и международных исследований» Сергей Толстов. «Время не ждет. Нужно людям объявить, какие права им дадут. А баланс полномочий в законодательной сфере это уже другое. Людям четко нужно говорить, что они получат, потому что сегодня они боятся Киева, правительства, Майдана», - считает он.

По словам эксперта, сегодня Украина - сверхцентрализованная страна. И к усилению центральной власти приводит деградация местных элит и компромисс группы олигархов. «Причем чем больше полномочий, тем сильнее хватка... И это не дает возможностей для развития», - сказал политолог.

Более того, по его мнению, сегодня федерация в Украине не возможна. Причиной тому — разное видение государственного устройства страны разными регионами. «Если три области — Харьков, Луганск, Донецк — имеют относительно активное меньшинство и продавливают федерализм, то активного сегмента поддержки нет в Днепропетровске, Одессе, Львове. В этом случае федеративной схемы не получится. То есть, если другие регионы не поддерживают первые три, то не о чем разговаривать. Украина или вся может быть федеративной, или никак», - пояснил он.

К тому же, эксперт обратил внимание на тот факт, что три Восточных области, зачастую, либо выносят вопросы присоединения к России, либо федерацию под российским флагом. «Это не украинская федерация вовсе, так как они видят себя суъектами Российского Федерации... Но три области не могут этого решить», - сказал Толстов.

Рецепт же успокоения пятежных областей от политолога прост: перестать валять дурака, играть словами и не выполнять обещаний. «Чтобы успокоить Юго-Восток, нужно обращаться к основным группам, важным, с точки зрения стабильности и баланса: силовикам, олигархам, обществу и интеллигенци», - подытожил он.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что федерация – это не панацея. И все, включая ее сторонников, понимают, что уровень жизни и качество жизни украинцев повысит не перераспределение полномочий между чиновниками, а эффективно работающая экономика и честность власти перед гражданами.

УНИАН