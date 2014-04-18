Гриценко: Целью встречи в Женеве должно быть давление на Россию, а не на Украину

«Особого оптимизма нет. Вместо гарантий безопасности от США и Великобритании, в обмен на отказ от ядерного оружия, мы услышали лишь общие заявления, - сказал он. - Уже нет даже упоминания о Крыме, нет требований к России выйти из Крыма и оставить нашу страну в покое. Нет даже признания целостности Украины. Есть общие вещи, направленные на деескалацию».

«Это не гарантии безопасности, это не защита. Надо решительно требовать и отстранять Путина от власти. Тогда будет спокойствие на всей планете, - подчеркнул Анатолий Гриценко. - А пока что России удалось навязать свою повестку дня первого раунда Женевских переговоров».

По убеждению Гриценко, возвращение Крыма Украине должна стать ключевой темой встречи. «Фактическое снятие этого вопроса с обсуждения является политической ошибкой, нарушением базовых принципов Будапештского меморандума и поощрением агрессора», - считает политик.

Председатель «Гражданской позиции» также подчеркнул, что Запад должен усилить давление на Россию и принять достаточных экономических мер для остановки агрессии, которая ставит под угрозу всю мировую систему безопасности и международного права.