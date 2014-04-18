ЦИК огласит результат выборов, даже если на многих участках выборы сорвут – эксперт

Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко во время пресс-конференции в УНИАН.

«Самой большой проблемой проведения выборов, бесспорно, является захват административных зданий и искусственное создание препятствий для работы избирательных комиссий в день выборов. Бесспорно, мы можем прогнозировать (хотя надеемся, что до этого не дойдет) искусственное блокирование участков, избирателей, бюллетеней в отдельных регионах Украины», - констатировал эксперт.

Он допустил, что «на некоторых участках выборы могут не состояться, или невозможно будет установить результат этих выборов. Но, согласно изменениям к закону о выборах, которые были приняты недавно, сегодня, даже если невозможно установить результаты выборов на определенных участках, даже если этих участков очень много, все равно это не является основанием, чтобы ЦИК не установила результатов выборов. Просто голоса этих избирателей, которые не смогут проголосовать, или им не дадут проголосовать на этих проблемных участках – они просто не будут зачтены в общий результат выборов, но выборы в целом и их результаты ЦИК обязана установить».

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«Потому сегодня нужно помнить для тех, кто чинит препятствия проведению выборов, – они, прежде всего, крадут голоса у собственных граждан, потому что выборы так или иначе состоятся, и избиратели востока и юга должны это понять. И лучше, чтобы они состоялись с учетом всех избирателей, которые желают принять в них участие», - резюмировал Черненко.