Фесенко: укрепление обороноспособности страны будет актуально еще длительное время

Комментируя соответствующую инициативу лидера УДАРа Виталия Кличко, политолог отметил, что «вопрос повышения обороноспособности страны стал актуален сегодня и будет актуален еще длительное время. После того, что случилось с Крымом и что происходит на Донбассе, государство не будет жалеть средств на оборонку. И поверьте, за оборонные госзаказы регионы Украины еще будут бороться».

«В этом плане инициатива Кличко своевременна и очень важна для Киева. Город имеет и научный, и производственный потенциал возрождать имеющиеся производства и налаживать новые. У нас есть опытные кадры и есть вузы, которые могут готовить специалистов для сферы ВПК. Наукоемкое, экологически чистое производство для столицы может стать «золотой жилой» в будущем. Возрождение такого производства позволит создать новые рабочие места и пополнит городской бюджет», – отметил Фесенко.

«И потом, давайте рассуждать на перспективу. Полагаю, в будущем Украина перестанет оглядываться на интересы России на рынке оружия. То есть в перспективе, если идея Кличко будет реализована, Киев будет еще и серьезно зарабатывать на ВПК», – сказал эксперт.