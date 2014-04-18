Фесенко: укрепление обороноспособности страны будет актуально еще длительное время
Возрождение предприятий ВПК Киева является «важным решением многих актуальных проблем столицы», считает политолог Владимир Фесенко.
Комментируя соответствующую инициативу лидера УДАРа Виталия Кличко, политолог отметил, что «вопрос повышения обороноспособности страны стал актуален сегодня и будет актуален еще длительное время. После того, что случилось с Крымом и что происходит на Донбассе, государство не будет жалеть средств на оборонку. И поверьте, за оборонные госзаказы регионы Украины еще будут бороться».
«В этом плане инициатива Кличко своевременна и очень важна для Киева. Город имеет и научный, и производственный потенциал возрождать имеющиеся производства и налаживать новые. У нас есть опытные кадры и есть вузы, которые могут готовить специалистов для сферы ВПК. Наукоемкое, экологически чистое производство для столицы может стать «золотой жилой» в будущем. Возрождение такого производства позволит создать новые рабочие места и пополнит городской бюджет», – отметил Фесенко.
«И потом, давайте рассуждать на перспективу. Полагаю, в будущем Украина перестанет оглядываться на интересы России на рынке оружия. То есть в перспективе, если идея Кличко будет реализована, Киев будет еще и серьезно зарабатывать на ВПК», – сказал эксперт.